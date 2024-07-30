بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى

أدى الرئيس الإيرانيّ الإصلاحيّ مسعود بزشكيان اليمين الدستورية، أمام مجلس الشورى بصفته الرئيس التاسع للجمهورية الإسلامية، خلال حفل بثه التلفزيون الرسميّ مباشرة وحضرته شخصيات أجنبية.



وقال الرئيس الجديد: "بصفتي رئيسا، أمام القرآن وشعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أصون الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد".



وخلف بزشكيان الرئيس ابراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية في أيار.