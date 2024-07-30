مجلس عزاء رسميّ في جنوب سوريا لضحايا بلدة مجدل شمس

نظمت محافظة القنيطرة في جنوب سوريا مجلس عزاء، تضامنًا مع عائلات 12 فتى وفتاة قتلوا بضربة صاروخية استهدفت بلدة مجدل شمس في هضبة الجولان المحتلة من اسرائيل التي حمّلت حزب الله مسؤولية الهجوم.



وتوافد عشرات بينهم مسؤولون ورجال دين دروز الى خيمة أقيمت أمام مقر المحافظة في مدينة القنيطرة، على بعد مئات الأمتار من الشريط الحدودي الذي يفصلها عن هضبة الجولان التي تحتلها اسرائيل منذ العام 1967.



وقال الشيخ جودت طليعة على هامش مشاركته في التعازي لوكالة فرانس برس: "جئنا للتضامن مع أهلنا، أهل الشهداء في مجدل شمس، لأن كل بيت سوري خسرهم. هؤلاء الأطفال أبناؤنا".



وقال عضو مجلس الشعب عن محافظة القنيطرة وليد درويش لفرانس برس "نبعد أمتارًا من الشريط الحدوديّ، ونتوجّه من هنا بأحر التعازي إلى أهلنا في الداخل في الأرض المحتلة".