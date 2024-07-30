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إردوغان يندد بحفل "لا أخلاقي تجاه العالم المسيحي" في افتتاح أولمبياد باريس
أخبار دولية
2024-07-30 | 10:47
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إردوغان يندد بحفل "لا أخلاقي تجاه العالم المسيحي" في افتتاح أولمبياد باريس
ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحفل "لا أخلاقي تجاه العالم المسيحي" خلال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، معلنا عزمه الاتصال بالبابا فرنسيس بهذا الصدد.
وقال إردوغان خلال اجتماع لحزبه: "سأتصل بالبابا في أول مناسبة للتحدث معه بشأن قلة الأخلاق المرتكبة تجاه العالم المسيحي وتجاه كل المسيحيين"، معتبرا أن "الألعاب الأولمبية استخدمت أداة انحراف لإفساد الطبيعة البشرية".
أخبار دولية
إردوغان
أولمبياد
باريس
العالم المسيحي
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