عقوبات أميركية تستهدف وسطاء إيرانيين في عمليات شراء صواريخ وطائرات مسيرة

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على خمسة أفراد وسبعة كيانات، أوضحت وزارة الخزانة أنهم وسطاء لبرنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني.



وأشارت وزارة الخزانة الاميركية في بيان إلى أن الأفراد والكيانات المستهدفة، والذين يعملون انطلاقا من إيران والصين وهونغ كونغ، يساعدون في شراء مكونات مختلفة، بما في ذلك مقاييس التسارع وأجهزة قياس الزوايا، لبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيراني.