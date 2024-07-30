الجيش الأوكراني: استهدفنا مستودع نفط في كورسك الروسية

أعلن الجيش الأوكراني اليوم، أنه استهدف مستودعا للنفط في منطقة كورسك الروسية الليلة الماضية.



وقالت هيئة الأركان على فيسبوك: "تشير معلومات المخابرات إلى اندلاع حريق في المنشأة التابعة للعدو جراء للهجوم".