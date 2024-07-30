الخارجية السودانية: الحكومة قبلت بشروط دعوة لمحادثات سلام برعاية أميركية

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن الحكومة قبلت بشروط دعوة لحضور محادثات سلام برعاية الولايات المتحدة في جنيف.



وكشفت الوازرة في بيان، أن السودان طلب عقد اجتماع مع مسؤولين أميركيين للتحضير لمفاوضات السلام.



ونزح أكثر من 10 ملايين شخص بسبب القتال الذي اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في نيسان 2023، فيما تقول الأمم المتحدة إنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.