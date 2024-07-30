فرنسا "عازمة" على تعميق علاقتها الثنائية مع الجزائر

أعلنت فرنسا اليوم، أنها "أخذت علما بقرار الجزائر سحب سفيرها"، مع تأكيد عزمها على تعميق علاقتها بالجزائر لمصلحة الشعبين الفرنسي والجزائري.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي قوله بعد قرار الجزائر سحب سفيرها لدى باريس اثر إعلان فرنسا دعم مخطط الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الذي تقدمت به الرباط: "لا تعليق لدينا على هذا القرار السيادي، من جهتنا، نبقى عازمين على مواصلة تعميق علاقتنا الثنائية مع الجزائر".