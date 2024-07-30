الخارجية الأميركية: نواصل التركيز على الدبلوماسية ونريد تجنب أي نوع من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة ستواصل المساعي الدبلوماسية لتجنب تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله.



وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في إفادة صحفية إننا "نواصل العمل نحو التوصل لحل دبلوماسي يسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم والعيش في سلام وأمن. نريد بالتأكيد تجنب أي نوع من التصعيد".