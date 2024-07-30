غالانت: حزب الله "تجاوز الخط الأحمر"

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن حزب الله "تجاوز الخط الأحمر"، بعد أن نفذ الجيش الاسرائيلي ضربة "محددة الهدف" في ضاحية بيروت الجنوبية.