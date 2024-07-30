الخارجية الروسية: الضربة الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية انتهاك صارخ للقانون الدولي

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الضربة الإسرائيلية على العاصمة اللبنانية "انتهاك صارخ للقانون الدولي".



واستهدفت ضربة جوية إسرائيلية قائدا كبيرا لحزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية مساء اليوم.



وقال الجيش الإسرائيلي إنها رد على هجوم صاروخي على هضبة الجولان المحتلة وقع في مطلع الأسبوع وأدى لمقتل 12 طفلا وفتى