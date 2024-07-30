البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير أن الولايات المتحدة لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية، وذلك وسط تقارير عن تتنفيذ الجيش الإسرائيلي ضربة في بيروت استهدف خلالها قائدا في حزب الله.