انفجارات بقاعدة لقوات الحشد الشعبي جنوبي بغداد ومقتل أحد أعضائها

قُتل أربعة أشخاص على الأقل في انفجارات وقعت في مقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل جنوب بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمنيّ ومسؤول في الحشد.



وقال المسؤول في الحشد، إنّ الحصيلة ارتفعت إلى أربعة قتلى من عناصر الهيئة.



ولفت إلى أنّ الانفجارات ناتجة عن غارات جوية استهدفت المقر بـ"4 إلى 5 صواريخ".



وأشار إلى أنّ الانفجارات لم تُعرف أسبابها بعد.