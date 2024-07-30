بيان لحركة النجباء العراقية... وهذا ما جاء فيه

أصدرت حركة النجباء العراقية بيانا بعد الضربة الاسرائيلية التي استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية.



وجاء في البيان: "ليعلم الكيان الصهيوني ومن يدعمه ويقف خلفه من أميركا الشر والغرب المتغطرس أن المقاومة الإسلامية في العراق مستمرة في استهداف الكيان الصهيوأميركي الغاصب المحتل دعماً ونصرة لأهلنا في فلسطين المحتلة، وكذلك نعلن بشكل صريح استعدادنا ووقوفنا ومساندتنا الكاملة لأخوتنا في حزب الله".