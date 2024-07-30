هاريس: لإسرائيل "الحق بالدفاع عن نفسها" بمواجهة حزب الله

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية المحتملة للانتخابات الرئاسية الأميركية، أن لإسرائيل "الحق في الدفاع عن نفسها"، وذلك عقب ضربة اسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.



وتعليقا على هذه الضربة، قالت هاريس للصحافة إن إسرائيل "لديها الحق في الدفاع عن نفسها ضد "منظمة إرهابية"، وهذا بالضبط ما يمثله حزب الله"، بحسب قولها.



ونفّذ الجيش الإسرائيلي الثلاثاء ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا بحسب قوله قياديا "مسؤولا" عن القصف الدامي على الجولان المحتل والذي كانت إسرائيل قد توعدت بالرد عليه.