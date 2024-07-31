مسؤول أميركي: الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق

أعلن مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة نفذت ضربة في العراق الثلاثاء، دفاعا عن النفس.



وقال المسؤول لـ"رويترز" الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن الضربة سببها تهديد لقوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.