اضرابات نتُجت عن إعادة انتخاب مادورو

اتّهم الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو - الذي أثارت إعادة انتخابه اضطرابات أسفرت حتّى الآن عن مقتل 12 شخصًا - المعارضة بأنّها مسؤولة عن العنف.



وقال مادورو، مخاطبًا زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو ومرشّح المعارضة لانتخابات الرئاسة إدموندو غونزاليس أوروتيا: "إنّني أحمّلكُما المسؤوليّة عن كلّ ما يحدث في فنزويلا، عن العنف الإجراميّ، والجرحى، والقتلى، والدمار."



وأضاف، خلال اجتماع أزمة مشترك لمجلس الدولة ومجلس الدفاع جَمع كلّ السلطات في البلاد: "غونزاليس أوروتيا وماتشادو، أنتما ستكونان مسؤولان في شكل مباشر."



وخرج إلى الشوارع في فنزويلا الثلاثاء آلاف من أنصار المعارضة التي تُطالب بالشفافيّة في فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسيّة، وهو الأمر الذي يُطالب به أيضًا المجتمع الدولي بإصرار متزايد.