الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجوما بمسيرات على كييف

أعلنت الإدارة العسكرية في العاصمة الأوكرانية أن روسيا شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على كييف والمنطقة المحيطة بها.



وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرجي بوبكو على "تلغرام": "أنظمة الدفاع الجوي تنشط في المنطقة وعلى الطرق المؤدية إلى كييف على وجه الخصوص".



وأفاد شهود من رويترز بسماع دوي انفجارات فيما بدا أنه أنظمة دفاع جوي تعمل على صد هجوم جوي.

