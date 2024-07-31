لولا وبايدن يدعوان إلى نشر النتائج الكاملة للانتخابات الفنزويلية

اتّفق الرئيس البرازيليّ لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ونظيره الأميركيّ جو بايدن، خلال محادثة هاتفيّة، على ضرورة نشر النتائج الكاملة للانتخابات الرئاسيّة، في فنزويلا.وأعلنت السلطات الفنزويليّة إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو لولاية ثالثة.لكنّ المعارضة تددت بعمليّات تزوير هائلة وتدّعي فوز مرشّحها إدموندو غونزاليس أوروتيا.واتّفق بايدن ولولا على ضرورة نشر السلطات الانتخابيّة الفنزويليّة فورًا بيانات الانتخابات، الكاملة والشفّافة والمفصّلة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.وقالت الرئاسة البرازيليّة إنّ لولا شدّد على أنّ نشر محاضر نتائج انتخابات الأحد الماضي أمر أساسيّ.وأضاف: "وافق بايدن على أهمّية نشر المحاضر."واتّفق لولا وبايدن أيضًا على أنّ نتيجة الانتخابات في فنزويلا تمثّل لحظة أساسيّة للديموقراطيّة.وتعهّدا الإبقاء على تنسيق وثيق في شأن فنزويلا، وفق البيت الأبيض.