الرئيس الفلسطيني يدين بشدة اغتيال هنية في طهران

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن الرئيس محمود عباس دان بشدة اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران.واعتبر عباس عملية الاغتيال "عملا جبانا وتطورا خطيرا".في غضون ذلك، دعت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى إضراب عام ومظاهرات حاشدة احتجاجا على اغتيال هنية.