الصحة العالمية تعلن إجلاء مرضى ومصابين من غزة إلى الإمارات

أعلنت منظمة الصحة العالمية إجلاء 85 شخصًا بين مرضى ومصابين في حال حرجة، من قطاع غزة إلى الإمارات لتلقي العلاج.



وتشمل المبادرة 35 طفلًا و50 بالغًا برفقة 63 شخصًا من أفراد عائلاتهم أو مكلفين الاعتناء بهم.



ونُقلوا من غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى مطار رامون قرب إيلات في جنوب إسرائيل ومن ثم إلى أبوظبي.



وضمن هذه المجموعة وفق المنظمة "53 مريضًا مصابون بالسرطان، بينهم أربعة أطفال، وعشرون مريضًا مصابون بإصابات شديدة، وثلاثة مصابون بأمراض الدم، مثل الثلاسيميا، وثلاثة مصابون بحالات مرضية ولادية، واثنان مصابان بفقرِ الدمِ الفانكوني، ومريض بحالة مرضية عصبية، وآخر مصاب بمرض في القلب، وواحد مصاب بمرض في الكبد، وواحد مصاب بالفشل الكلويّ".



ونقلت المنظمة المرضى من عدة مواقع ومستشفيات ميدانية في أنحاء غزة.