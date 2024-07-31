قتلى في مالي بضربات بمسيرات عند الحدود الجزائرية

قُتل ستة مدنيين على الأقل بنيران طائرات مسيرة في بلدة تينزاواتن الواقعة في شمال مالي، حيث تكبّد جيش البلاد وحلفاؤه الروس خسائر فادحة السبت خلال قتال ضد انفصاليين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون ومتمردون وكالة فرانس برس.



وقال الجيش المالي إنّه شن هجومًا جويًا بالتنسيق مع جيش بوركينا فاسو، في بلدة تينزاواتن قرب الحدود الجزائرية.



وأضاف أنّ الهجوم نُفذ في إطار آلية الدفاع الجماعيّ لاتحاد دول الساحل الذي تشكل مؤخرا ويضم الأنظمة العسكرية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر.



وأفاد مسؤول فرانس برس بأنّ "طائرات مسيرة قتلت ستة مدنيين على الأقل الثلاثاء".



واتهم مسؤول آخر الجيش المالي وحلفاءه الروس بأنهم أطلقوا طائرات مسيرة سقطت على مدنيين ما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص.



وأشار متحدث باسم الانفصاليين إلى سقوط عشرات القتلى، نتيجة ضربات المسيرات.



وقال المتحدث باسم انفصاليي الإطار الاستراتيجيّ الدائم للدفاع عن شعب أزواد محمد المولود، لفرانس برس إنّ ضربات الطائرات المسيرة التي شنها الجيش المالي مع (حلفائه الروس) فاغنر استهدفت عمال مناجم للذهب من المدنيين الذين يعملون في منجم قرب الحدود الجزائرية.



وأسفرت الضربات عن "مقتل العشرات، معظمهم من الهوسا النيجريين والتشاديين"، وفق المولود.