الخارجية التركية: ندين مقتل إسماعيل هنية نتيجة عملية اغتيال دنيئة في طهران

دانت تركيا "الاغتيال الدنيء" لرئيس المكتب السياسيّ لحركة "حماس" إسماعيل هنية المقرب من الرئيس رجب طيب اردوغان، وفق بيان لوزارة الخارجية.



وقالت الوزارة: "ندين اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس، إسماعيل هنية، في عملية اغتيال دنيئة في طهران".



واعتبرت أنّ هذا الهجوم يهدف أيضًا إلى توسيع الحرب في غزة إلى مستوى إقليميّ.