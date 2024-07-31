أوستن: لا أعتقد أن الحرب حتمية في الشرق الأوسط

أعرب وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن عن أنّه لا يعتقد أنّ حربًا أوسع في الشرق الأوسط أمر لا مفر منه.



وقال، خلال زيارة للفلبين، إنّ الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم.