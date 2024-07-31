الخارجية الإيرانية: اغتيال هنية في طهران سيقوي الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني تعليقا اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أن "دم هنية لن يذهب هباء".



ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن كنعاني قوله، إن "استشهاد هنية في طهران سيقوي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة".