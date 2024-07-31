بوغدانوف: مقتل هنية هو جريمة سياسية غير مقبولة

رأى نائب وزير الخارجية الروسيّ ميخائيل بوغدانوف أنّ مقتل رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية هو جريمة سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وفق ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.



وقال بوغدانوف للوكالة: "هذه جريمة قتل سياسية غير مقبولة على الإطلاق، وستؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات."