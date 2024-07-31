الحوثيون اليمنيون: اغتيال هنية جريمة إرهابية شنعاء

اعتبر المتمردون الحوثيون في اليمن أنّ اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس اسماعيل هنية جريمة إرهابية شنعاء.



ونعى عضو المكتب السياسيّ لحركة "أنصار الله" اليمنية محمد علي الحوثي عبر حسابه على منصة إكس هنية قائلًا إن "استهدافه جريمة إرهابية شنعاء وانتهاك صارخ للقوانين والقيم المثلى".