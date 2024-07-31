تقرير للأمم المتحدة: إسرائيل استخدمت الكلاب والإيهام بالغرق ضد معتقلين فلسطينيين من غزة

أُبعد آلاف الفلسطينيين قسرًا عن غزة، وأحيانًا من ملاجئ الاحتماء من التفجيرات، واقتيادهم إلى مراكز اعتقال في إسرائيل حيث تعرض بعضهم للتعذيب ولقي العشرات حتفهم، وفق ما ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.



وندّد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بالأفعال المروعة ضد المعتقلين الفلسطينيين.



وذكر التقرير أن إسرائيل استخدمت الكلاب والإيهام بالغرق ضد المعتقلين، مضيفا أن ما لا يقل عن 53 من هؤلاء المعتقلين توفوا في مراكز احتجاز وسجون إسرائيلية.