موقع نورنيوز: اغتيال هنية مقامرة خطيرة لتقويض ردع طهران

اعتبر موقع نورنيوز التابع للمجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ أنّ اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في طِهران في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء مقامرة خطيرة لتقويض ردع طهران.



وقال الموقع إنّ تجاوز الخطوط الحمراء كان دائمًا مكلفًا للعدو.

