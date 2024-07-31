ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية قُتل بـ"مقذوف جوي" في طهران.وقالت وكالة أنباء فارس إن "هنية كان في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران عندما استشهد بمقذوف جوي".