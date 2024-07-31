رضائي: إسرائيل ستدفع ثمنًا باهظًا

حذّر القائد السابق للحرس الثوريّ الإيرانيّ محسن رضائي من أنّ "إسرائيل ستدفع ثمنا باهظًا" لاغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية، في طهران.