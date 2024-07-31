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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: هنية مضى على درب الشهداء في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطينيّ

أخبار دولية
2024-07-31 | 03:24
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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: هنية مضى على درب الشهداء في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطينيّ
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الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: هنية مضى على درب الشهداء في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطينيّ

نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رئيس المكتب السياسيّ لحركة حماس اسماعيل هنية، الذي استشهد مع أحد أخوانه، اثر غارة إسرائيلية، استهدفته في العاصمة الايرانية طهران. 

وقالت الجبهة إنّ القائد اسماعيل هنية مضى على درب الشهداء في معركة الدفاع عن الوجود الفلسطينيّ في مواجهة الابادة الإسرائيلية.

ودعت "شعب فلسطين وشعوب الأمة العربية والاسلامية وأحرار العالم، إلى النهوض والانتفاض في وجه عدو مجرم يمضي في جرائمه لإشعال المنطقة والعالم بأسره".
 

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