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بعد اغتيال هنية.... فصائل فلسطينية تعلن الاضراب الشامل
أخبار دولية
2024-07-31 | 03:33
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بعد اغتيال هنية.... فصائل فلسطينية تعلن الاضراب الشامل
أعلنت "القوى الوطنية والاسلامية في الأراضي الفلسطينية"، الاضراب الشامل والخروج في مسيرات احتجاجا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.
وقالت هذه القوى في بيان نعت فيه هنية إن "اغتيال القائد الوطني الكبير إسماعيل هنية يأتي في إطار إرهاب الدولة الصهيوني وحرب الإبادة والتدمير والقتل"، مضيفة أن "هذا الاغتيال الجبان لن يكسر ارادة شعبنا في المقاومة والصمود بل سيزيدنا تصميما بالتمسك بحقوقنا وثوابتنا وكفاحنا ومقاومتنا من أجل الحرية والاستقلال".
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