الخارجية الصينية تندد باغتيال هنية

أعلنت وزارة الخارجية الصينية تعليقا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن الصين تعارض وتدين الاغتيال.وأضافت أنه يجب وقف إطلاق النار في أقرب وقت لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة.