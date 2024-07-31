الرئيس الإيراني: سنجعل "المحتلين يندمون على فعلتهم الجبانة" باغتيال هنية

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن إيران "ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة" باغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران".



