ضربة بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة للجيش في شرق السودان

استهدفت ضربة بطائرة مسيرة قاعدة للجيش في شرق السودان، خلال زيارة قائد الجيش الفريق أوّل ركن عبد الفتاح البرهان لها،وفق ما أعلن شهود لرويترز.