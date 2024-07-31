خامنئي: الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران

أعلن الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي أن الثأر لدماء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية "واجب على طهران" لأنه وقع بالعاصمة الإيرانية.



وقال خامنئي إن "الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس".