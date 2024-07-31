الحرس الثوري الإيراني: جريمة اغتيال هنية ستواجه ردا قاسيا

أعلن الحرس الثوري الايراني استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأحد حراسه في مكان إقامتهم في طهران في "العمل الإرهابي الذي قام به النظام الصهيوني".



ولفت الحرس الثوري في بيان، الى أن هنية كان ضمن الشخصيات البارزة من نحو 110 وفوداً أجنبية تمت دعوتها من قبل "مجلس الشرفاء للمجلس الإسلامي" للمشاركة في "حفل تنصيب الرئيس الرابع عشر لجمهورية إيران الإسلامية.



واشار الى أن هذه الجريمة أظهرت "أن العصابة الصهيونية من المجرمين والقتلة والإرهابيين، تحاول التغطية على الإخفاقات المشينة للحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة، والتي أدت إلى مذبحة عشرات الآلاف من النساء الفلسطينيات، الرجال والأطفال، لم يرتكبوا أي عمل إجرامي ولا يترددون".



وشدد على أن "هذه الجريمة ستواجه رداً قاسياً ومؤلماً من جبهة المقاومة القوية والضخمة، وإيران خصوصا".