إيران تعلن الحداد لثلاثة أيام بعد اغتيال هنية

أعلنت إيران الحداد لثلاثة أيام بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الذي اتُهمت إسرائيل بتنفيذه.



وأعلنت الحكومة في بيان: "الحداد العام لثلاثة أيام بعد استشهاد إسماعيل هنية".