رئيس الوزراء القطريّ: اغتيال هنية يمكن أن يعرقل المفاوضات في غزة

حذّر رئيس الوزراء القطريّ الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أنّ اغتيال رئيس المكتب السياسيّ لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية يمكن أن يعرقل المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة في غزة.



ويضطلع رئيس الوزراء القطري بدور وساطة في المفاوضات.



وقال عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعيّ: "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد المقصود ضد المدنيين في غزة في كل مرحلة من مراحل التفاوض، يدفع إلى التساؤل كيف يمكن أن تجري مفاوضات يقوم فيها طرف بقتل من يفاوضه في الوقت ذاته؟".



وأضاف: "السلام الإقليمي والدولي بحاجة لشركاء جادين وموقف دوليّ ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة".