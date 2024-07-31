حماس: جثمان هنية سينقل إلى قطر للدفن بعد مراسم تشييع في طهران

ذكرت حركة حماس أن مراسم تشييع رسمي وشعبي ستقام في العاصمة الإيرانية طهران غدا الخميس لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة قبل نقل الجثمان إلى قطر حيث تقام صلاة الجنازة ويتم الدفن بعد غد الجمعة.



وقالت في بيان: "تجرى للقائد الشهيد إسماعيل هنية مراسم تشييع رسمي وشعبي في العاصمة الإيرانية طهران، يوم غد الخميس تقام صلاة الجنازة على روح الشهيد القائد في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة بعد صلاة الجمعة".