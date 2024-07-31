غالانت: إسرائيل لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل لا تسعى لتوسيع رقعة الحرب، مشيرا إلى أنها جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات.



وجاءت تصريحات غالانت خلال زيارة لبطارية للدفاع الصاروخي ونقلتها عنه وسائل إعلام إسرائيلية وأكدها المتحدث باسمه.



وذكرت التقارير الإعلامية أنه كان يشير على وجه التحديد إلى المواجهة مع جماعة حزب الله.