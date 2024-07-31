مصر: التصعيد الإقليمي الاخير يؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة

نددت مصر بسياسة التصعيد الإسرائيلية خلال اليومين الماضيين، محذرة من عواقب أمنية وخيمة لذلك على المنطقة.



واعتبرت وزارة الخارجية المصرية في بيان " أن هذا التصعيد الخطير ينذر بمخاطر إشعال المواجهة في المنطقة بشكل يؤدي إلى عواقب أمنية وخيمة".



وحذرت من أن التصعيد الإقليمي "يقوض الجهود المضنية التي تبذلها مصر وشركاؤها من أجل وقف الحرب في قطاع غزة"، معتبرة أن التصعيد الإقليمي يؤشر إلى غياب الإرادة السياسية الإسرائيلية للتهدئة.