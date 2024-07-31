سلطنة عُمان تدين اغتيال هنية: تقويض واضح لمساعي تحقيق السلام

دانت سلطنة عُمان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اسماعيل هنية في طهران، واعتبرته "تقويضاً واضحاً لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".



وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان عبر صفحتها على موقع إكس عن "إدانة سلطنة عُمان واستنكارها الشديد" لاغتيال هنية.



ورأت أن الاغتيال "يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وتقويضاً واضحا لمساعي تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".