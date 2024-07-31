بلينكن: التوصل لوقف إطلاق نار في غزة ضرورة دائمة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "ضرورة" التوصل الى وقف لإطلاق النار في غزة، غداة مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في ضربة في إيران.



وفي تصريحات خلال منتدى في سنغافورة، رفض بلينكن التعليق مباشرة على مقتل هنية، لكنه قال إن التوصل لوقف إطلاق نار في غزة "ضرورة دائمة" والسبيل الأفضل لتهدئة التوترات .

وعلّق بلينكن على مقتل هنية قائلا : "من الصعب للغاية التكهن وتعلمنا ألا نتكهن".