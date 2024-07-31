بلينكن يؤكد ان الولايات المتحدة "لم تكن على علم" باغتيال هنية

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة "ليس لها يد" في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية في طهران.



وقال في مقابلة متلفزة نشر مكتبه مقتطفات منها: "أولا لم نكن على علم وليس لنا يد في ذلك.