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كتائب القسام: اغتيال هنية سيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها
أخبار دولية
2024-07-31 | 07:03
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كتائب القسام: اغتيال هنية سيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها
شددت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، على أن "اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة اليوم في طهران سيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها".
واعتبرت كتائب القسام في بيان أن "الاغتيال الإجرامية بحق القائد هنية وفي قلب العاصمة الإيرانية هي حدث فارق وخطير، ينقل المعركة إلى أبعاد جديدة وسيكون له تداعيات كبيرة على المنطقة بأسرها".
أخبار دولية
حماس
هنية
كتائب القسام
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