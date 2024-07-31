شركتا طيران الإمارات وفلاي دبي للطيران تعدلان إرشادات السفر إلى لبنان

أعلنت شركة طيران الإمارات أن العملاء الذي يتوقفون في دبي في الطريق إلى بيروت لن يسمح لهم بالسفر غدا الخميس ويوم الجمعة.



واشارت الشركة، في تحديث لإرشادات السفر، إلى أنها ستسمح بسفر العملاء الذين تبدأ رحلاتهم في دبي أو بيروت.



ولفتت شركة فلاي دبي للطيران من جهتها إلى أنها ستسير رحلتين يوميا إلى بيروت بدلا من ثلاث رحلات في المعتاد حتى يوم الجمعة.

