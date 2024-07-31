الصفدي تلقى إتصالًا من بلينكن: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس

تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الأردني اليوم اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، جرى خلاله بحث التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطورة توسع الحرب.



وشدد الصفدي خلال الاتصال على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة يجب أن يكون الأولوية الفورية الأساس التي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقها، ذاك أن استمرار العدوان هو سبب التصعيد الخطير الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.



ودان اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس جريمة نكراء وخرقًا للقانون الدولي وتصعيدًا خطيرًا، مؤكدًا ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي وكل الإجراءات الإسرائيلية التي تدفع باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.



كما أكد الصفدي ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وحصارها للشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته.