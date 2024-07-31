رئيس البرلمان التركي: سندعو عباس لإلقاء كلمة أمام البرلمان

أعلن رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش أن تركيا ستدعو الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإلقاء كلمة أمام البرلمان في الأيام المقبلة وسيعرض القضية الفلسطينية أمام المشرعين.

وفي السياق، أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الفلسطيني سيزور تركيا يومي 14 و15 آب.