البرهان: الجيش لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع

أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة أن الجيش لن يتفاوض مع قوات الدعم السريع ولا يخشى الطائرات المسيرة.



وجاء تصريح البرهان بعد هجوم بمسيرتين استهدف قاعدة عسكرية في شرق السودان أثناء زيارته لها.